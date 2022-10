Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Zwei Verletzte bei Kollision zwischen zwei Autos

Freiburg (ots)

Zwei Verletzte waren bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 06.10.2022, auf der L 152 in Höhe Rickenbach-Wieladingen zu beklagen. Gegen 22:45 Uhr war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 82-jähriger VW-Fahrer in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Audi einer 53 Jahre alten Frau zusammengestoßen. Beide Fahrende verletzte sich leicht. Die Audi-Fahrerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro.

