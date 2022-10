Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Radfahrer mit Straßenbahn kollidiert

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 06.10.2022, gegen 11.35 Uhr querte ein 32-jähriger Radfahrer auf der Schwarzwaldstraße in Freiburg, an der dortigen Haltestelle "Alter Messplatz" die asphaltierten Gleise um von einem Haltestellenbahnsteig zum gegenüberliegenden Bahnsteig zu gelangen. Hierbei missachtete er die in die Haltestelle einfahrende und bevorrechtigten Straßenbahn und kollidierte mit dieser, obwohl der Straßenbahnfahrer eine Gefahrenbremsung einleitete.

Hierbei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und musste durch den hinzugezogenen Rettungsdienst an der Unfallstelle lediglich ambulant behandelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell