Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath - Oedt: Radfahrer verstirbt nach Aufprall an der Unfallstelle

Grefrath - Oedt (ots)

Ein 58-jähriger Radfahrer verstarb nach einem Unfall in der vergangen Nacht in Grefrath - Oedt. Gegen 00:05 Uhr fuhr der in Grefrath - Oedt wohnende Fahrer auf seinem Pedelec in das Hinterrad des Pedelcs seiner Ehefrau und stürzte dabei zu Boden. Aus Fahrtrichtung "Steinfunder Straße", in Richtung "Burgbenden" kommend, zog sich der 58-Jährige, welcher einen Schutzhelm trug, bei dem Sturz tödliche Verletzungen zu./AM (467)

