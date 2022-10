Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.10.2022, gegen 13.30 Uhr kollidierte ein 35-jähriger Fahrradfahrer, welcher von einem unbefestigten Weg vom Stadtdamm auf die Blankenreutestraße in Freiburg einfuhr, mit einem zeitgleich herannahenden und bevorrechtigten Pkw. Der Radfahrer wurde vom Fahrzeug erfasst, schlug mit seinem Kopf auf die Windschutzscheibe und letztlich auf die Fahrbahn auf. Mit schweren Kopfverletzungen wurde er in eine Freiburger Klinik eingeliefert. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.

Möglicherweise war der Radfahrer durch seine getragenen Kopfhörer abgelenkt und hatte deshalb das herannahende Fahrzeug nicht bemerkt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell