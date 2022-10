Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei anlässlich des Fußballspiels SC Freiburg gegen FC Nantes im Einsatz - hier: mehrere Zwischenfälle im Vorfeld der Begegnung

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 5.10.2022 kam es in der Freiburger Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Fußballfans des SC Freiburg und des FC Nantes. Hierbei soll es auch zu Flaschenwürfen gekommen sein. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen. Im weiteren Verlauf der Nacht ist es in einem Hotel in Freiburg zu mehreren Sachbeschädigungen durch französische Fußballfans und Streitigkeiten mit dem Hotelpersonal gekommen.

Anlässlich des heutigen Fußballspiels zwischen dem SC Freiburg und dem FC Nantes im Europapark Stadion, ist das Polizeipräsidium Freiburg derzeit auch mit französischen Polizeikräften im Einsatz, um für einen sicheren und störungsfreien Verlauf zu sorgen.

