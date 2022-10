Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Erste Nachtragsmeldung zu: Einsatz in Freiburg Schildackerweg nach Verpuffung/ Explosion

Freiburg (ots)

Eine technische Ursache liegt nach derzeitiger Sachlage der Explosion in einem Freiburger Ein-Parteien-Haus zu Grunde. Der Inhalt einer auf einem Heizgerät abgestellten Raumduftspraydose dürfte sich aufgrund der starken Erwärmung in Gänze im Raum verteilt haben, was möglicherweise zusammen mit vorhandenen Desinfektionsmitteln und weiteren Raumdufterfrischern ein Gas-Luft-Gemisch bildete, das sich entzündete und explosionsartig entlud.

Durch die Verpuffung entstand am Gebäude wirtschaftlicher Totalschaden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden dürfte sich aufgrund der Bausubstanz im unteren fünfstelligen Bereich befinden. Die sich im Haus befunden habende Person wurde vorsorglich ärztlich untersucht. Sie blieb unverletzt.

sk --------------------------------------------

Erstmeldung vom 05.10.2022

POL-FR: Einsatz in Freiburg Schildackerweg nach Verpuffung/ Explosion

Freiburg Am heutigen 05.10.2022, kurz vor 13.00 Uhr, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Verpuffung/ Explosion in einem Ein-Parteien-Haus in Freiburg im Schildackerweg. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Der Polizeiposten Haslach hat die Ermittlungen zum Geschehnis aufgenommen. Das Gebiet um das Haus war während des Rettungseinsatz abgesperrt, so dass es auch zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kam. Die dort vorbeiführende Wiesentalstraße ist mittlerweile wieder frei befahrbar.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell