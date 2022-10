Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Serie von Pkw-Aufbrüchen - Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden, am Freitag, 30.09.2022, wurden an mehreren Personenkraftwagen Fahrzeugscheiben eingeschlagen um in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Aus einigen Fahrzeugen wurde Bargeld gestohlen. Auch aus einem nicht abgeschlossenen Pkw. Die Fahrzeuge standen in den Straßen "Im Proli", "Schneckenbergweg", "Kirchstraße" und "Ziegelhofstraße". Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und im Erfolgsfalle sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Es wird angenommen, dass sich der unbekannte PKW-Aufbrecher in der Nacht längere Zeit in Grenzach und Wyhlen aufhielt um nach Tatgelegenheiten zu suchen.

