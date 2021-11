Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Zusammenstoß zweier Straßenbahnen am Paradeplatz - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim-Innenstadt (ots)

Nach einem Zusammenstoß zweier Straßenbahnen um ca. 12.15 Uhr im Kreuzungsbereich am Paradeplatz war die Unfallörtlichkeit nach rund einer Stunde wieder geräumt und der nachfolgende Straßenbahnverkehr pendelt sich langsam wieder ein. Es kann aber noch zu einzelnen Verspätungen und Unregelmäßigkeiten kommen. Nach ersten Ermittlungen kollidierten eine Straßenbahn, die vom Schloß in Richtung Marktplatz unterwegs war im Kreuzungsbereich mit einer entgegenkommenden Straßenbahn, die im Begriff war, nach links in Richtung Planken abzubiegen. Die Unfallursache ist bislang noch unklar. Beide Straßenbahnfahrerinnen erlitten einen Schock. Von den Fahrgästen wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich jedoch im Rahmen von 20.000 bis 30.000 Euro bewegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell