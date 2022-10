Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Nettomarkt beschäftigt Polizei

Stemwede (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum Freitag, 30. September, 0 Uhr bis Montag, 3. Oktober, 15 Uhr in den Nettomarkt in der Straße "Am Thie" in Stemwede-Dielingen eingestiegen.

Dazu verschafften sich die Täter im genannten Zeitraum vorbehaltlich weiterer Ermittlungen zunächst Zutritt zu dem Dach des Marktes und stiegen unter Gewalteinwendung von dort aus in das Warenlager des Discounters ein. Von dort gelangten sie nach Aufbruch einer Tür in einen Büroraum. In diesem öffneten die Einbrecher gewaltsam einen Geldschrank. Schließlich, so die bisherigen Erkenntnisse, verließ man nach Aufbruch weiterer Türen über ein Fenster eines Mitarbeiterraumes das Gebäude.

Ob und wieviel Bargeld aus dem Tresor entnommen wurde und ob die Täter andere Gegenstände mit sich nahmen, ist unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Wer Hinweise zu den Unbekannten geben kann oder wer verdächtige Handlungen rund um den Discounter beobachtet hat, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell