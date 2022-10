Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Fahrzeugführer unter Drogenverdacht aus dem Verkehr gezogen

Minden, Hille (ots)

Bei mehrstündigen Verkehrskontrollen an der Eickhorster Straße in Hille und der Ringstraße in Minden, hat die Polizei am Freitag insgesamt 276 Fahrzeuge kontrolliert und dabei 41 Verstöße festgestellt. In der Folge hatten die Einsatzkräfte insgesamt 19 Anzeigen zu fertigen. 22 Fahrzeugführer wurden mit Verwarngeldern belegt.

Besonders negativ fielen den Gesetzeshütern am Abend drei mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Personen hinter dem Steuer von Kraftfahrzeugen auf. Zunächst rückte eine 24-Jährige auf der Ringstraße gegen 20.15 Uhr ins Visier der Polizei, als sie ihren Wagen ohne eingeschaltete Beleuchtung steuerte. Bei ihrer Kontrolle ergaben sich drogentypische Auffälligkeiten, ihr wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt endete an Ort und Stelle. Die Frau erhielt eine Strafanzeige. Ebenfalls unter mutmaßlichem Drogenkonsum ertappte man gegen 21.10 Uhr einen 38-Jährigen sowie um etwa 21.40 Uhr einen 27 Jahre alten Fahrer. Auch bei ihnen wurden Blutproben angeordnet und Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ferner untersagte man ihnen ebenfalls die anschließende Weiterfahrt.

Bereits zuvor war eine 57-Jährige als traurige "tagesschnellste" Fahrerin um kurz nach 18.30 Uhr an der Eickhorster Straße aufgefallen, als sie ihren Wagen mit einer gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitung von 27 Stundenkilometern auf die Messstelle der Polizei zusteuerte. Sie erhielt ein Bußgeld in Höhe von 175 Euro und muss mit einem Punkt in Flensburg rechnen.

