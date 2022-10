Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 06.10.2022, hat ein Verkehrsunfall in der Liedermatte von Waldshut-Tiengen einen leicht verletzten Motorradfahrer gefordert. Kurz nach 09:00 Uhr war aus der Straße Am Liederbach eine 75-jährige Autofahrerin auf die bevorrechtigte B 34 eingefahren. Hierbei kollidierte sie mit einem dort fahrenden 28-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Er wurde an der Unfallstelle von einem Notarzt sowie der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und kam anschließend in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 12000 Euro.

ma

