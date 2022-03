Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Getränkemarkt

Hirschberg (ots)

Nach ersten Erkenntnissen hebelten Unbekannte die Stahlblechtür zu einem Getränkemarkt in der Lobensteiner Straße in Hirschberg auf und gelangten in das Büro, in dem sie sämtliche Schränke durchwühlten. Ein Zeitungsausträger stellte den Einbruch am Mittwoch gegen 3:00 Uhr fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen beträgt der Beuteschaden ca. 2.000 Euro. An der Tür entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell