LPI-SLF: Gleich mehrfach gekracht - Unfall mit 6 Fahrzeugen

Saalfeld/Schleiz/Sonneberg (ots) - Montagabend trafen sich insgesamt über 2.000 Menschen in mehreren Ortschaften des Zuständigkeitsbereiches der LPI Saalfeld zu überwiegend nicht angemeldeten Versammlungen im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Politik. Insgesamt 14 versammlungsrechtliche Einsatzlagen waren gegeben. 600 Personen versammelten sich in Saalfeld, 95 in Rudolstadt, 500 in Neustadt an der Orla, 250 in ...

