Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Demonstrationen mit Corona-Bezug

Saalfeld/Schleiz/Sonneberg (ots)

Montagabend trafen sich insgesamt über 2.000 Menschen in mehreren Ortschaften des Zuständigkeitsbereiches der LPI Saalfeld zu überwiegend nicht angemeldeten Versammlungen im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Politik. Insgesamt 14 versammlungsrechtliche Einsatzlagen waren gegeben. 600 Personen versammelten sich in Saalfeld, 95 in Rudolstadt, 500 in Neustadt an der Orla, 250 in Schleiz, 140 in Bad Lobenstein, 300 in Pößneck, 80 in Tanna, 210 in Sonneberg, 90 in Neuhaus am Rennweg. Diese bewegten sich in Form von Aufzügen durch die Straßen und führten Kerzen, Fackeln sowie Transparente mit sich. Der Großteil der Teilnehmer trug keinen Mund-Nasen-Schutz und hielt sich nicht an die vorgeschriebenen Abstände. Dennoch konnte eingeschätzt werden, dass der Charakter der Versammlungen friedlich war. In Gefell, Hirschberg, Triptis und Ziegenrück erfolgte keine Erfassung der Teilnehmerzahlen. In Neuhaus am Rennweg wurde darüber hinaus eine Versammlung aufgrund der aktuellen Lageentwicklung im Ukraine-Konflikt angemeldet. Hierbei nahmen 7 Menschen teil.

