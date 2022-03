Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht - Spiegel abgefahren

Unterwirbach (ots)

Bereits am 23.02.2022 gegen 15:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Fahrzeug-Führer mit einem weißen PKW den Außenspiegel eines entgegenkommenden Skoda zwischen Beulwitz und Unterwirbach. Der Verursacher hielt kurz an, fuhr dann jedoch pflichtwidrig in Richtung Unterwirbach weiter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

