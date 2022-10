Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Falschalarm an Tiengener Schule

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.10.2022, kurz vor 12:00 Uhr, hatte die Brandmeldeanlage einer Tiengener Schule Alarm geschlagen. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften an. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Falschalarmierung. Die Staubentwicklung bei Bauarbeiten hatte die Brandmeldeanlage in der Schule ausgelöst.

