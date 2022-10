Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Geparkten Ford Focus beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 05.10.2022, ist ein im Tusculumweg in St.Blasien geparkter Ford Focus nicht unerheblich beschädigt worden. Der Ford stand zwischen 20:00 Uhr und 07:15 Uhr auf dem Parkplatz Kreutergarten. Ein unbekanntes Fahrzeug prallte in dieser Zeit gegen den Ford und verursachte einen Sachschaden von rund 4000 Euro. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten St.Blasien, Tel. 07672 92228-0.

md

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell