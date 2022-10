Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Bereits am Dienstag, 13.09.2022, soll auf der B 34 zwischen Rheinfelden und Schwörstadt zu einem gefährlichen Überholmanöver eines silbernen Opel gekommen sein. Hierzu sucht das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) weitere Zeugen. Im speziellen ein dunkles Cabrio mit Schweizer Kennzeichen, welches im Gegenverkehr stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Der besagte silberne Opel Kleinwagen mit blauer Motorhaube befuhr an diesem Tag gegen 18.50 Uhr die B 34 und startete in Höhe des ehemaligen "Blauen Bock" in Fahrtrichtung Schwörstadt ein Überholmanöver. Bei diesem wurde zunächst zwei Pkws und anschließend ein Lkw überholt, obwohl Gegenverkehr kam. Dies war im Bereich der dortigen Kuppe, welche sich in einer Linkskurve befindet. Zeitgleich kam ein dunkles Cabrio mit einem augenscheinlich älteren Paar entgegengefahren. Laut Zeugenaussagen mussten diese stark abbremsen und auf den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Insbesondere diese Insassen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden unter der oben genannten Nummer in Verbindung zu setzen.

md

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell