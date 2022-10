Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/ Friedlingen: Lkw fährt an offenstehende Autotür - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit geöffneter Fahrertür stand am Donnerstag, 06.10.2022, gegen 07.30 Uhr, ein VW-Fahrer auf einem Parkstreifen in der Hauptstraße, in Höhe einer Bäckerei. Links neben ihm stand verkehrsbeding wartend ein kleinerer weißer Lkw mit Kastenaufbau. Als der VW-Fahrer gerade im Begriff war, die Fahrertüre zu schließen, fuhr der Lkw an, geriet mit seinem Heck an die Türe und bog diese nach vorne. Im Anschluss fuhr der Lkw davon. Es entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Es handelte sich um einen weißen 7,5 Tonner mit deutscher Zulassung und Kastenaufbau. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein (07621/98000) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Lkw geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

