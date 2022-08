Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer durch öffnende Autotür verletzt

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 10:15 Uhr, öffnete ein PKW Fahrer nach dem Parken des Fahrzeugs in der Hans-Purrmann-Straße die Fahrertür. Da der Mann nicht auf den nachfolgenden Verkehr achtete, stieß ein Radfahrer gegen die Fahrertür. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrertür, als auch das Fahrrad wurden beschädigt. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den Fahrer eingeleitet.

