Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei verletzte wegen Unachtsamkeit

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Drei Verletzte forderte ein Auffahrunfall am Montagnachmittag in Gösen. Beide Verkehrsteilnehmer befuhren die Landstraße in Richtung Eisenberg, als ein Fahrzeug vor ihnen nach rechts abbiegen wollte. Daraufhin bremste der Toyota-Fahrer sein Fahrzeug, was die dahinterfahrende Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Ford allerdings zu spät mitbekam uns ungebremst auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde sowohl die 41-jährige Verursacherin, als auch die beiden Fahrzeuginsassen des Toyotas verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Bergung der Unfallbeteiligten Fahrzeuge realisierte ein Abschleppunternehmen, sodass die Straße kurzzeitig voll gesperrt war.

