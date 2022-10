Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und Bargeld gestohlen // Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 19.10.2022, auf Donnerstag, 20.10.2022, wurden aus bislang vier unverschlossenen Fahrzeuge eine Geldbörse, ein Führerschein sowie Bargeld gestohlen. Die Fahrzeuge standen in der Hans-Thoma-Straße, Albert-Schweitzer-Straße und in der Straße "Gute Hoffnung". Es wird angenommen, dass sich der Unbekannte längere Zeit in Steinen aufhielt und nach weiteren Tatgelegenheiten suchte. Eigentümer, welche ihr Grundstück videoüberwachen, mögen doch bitte ihre Aufzeichnungen sichten und im Erfolgsfalle sich mit dem Polizeiposten Steinen, Telefon 07627 970-250, in Verbindung setzen.

