POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle +++ Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Samstag, 24. September 2022, 18:00 Uhr und Sonntag, 25. September 2022, 11:30 Uhr eine Glasscheibe einer Bushaltestelle auf dem Hasporter Damm in Höhe der Amundsenstraße. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

