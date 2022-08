Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Polizei fasst Blumendiebin

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Samstagmittag konnte die Polizei am Mannheimer Paradeplatz eine 21-jährige Frau festnehmen, welche im Vorfeld diverse Blumensträuße aus einem Geschäft in den Mannheimer Quadraten gestohlen hatte.

Die 21-Jährige wurde zuvor durch die Angestellte eines Ladens bei P1 dabei beobachtet, wie sie Blumensträuße im Gesamtwert von gut 160,- Euro an sich nahm, ohne dafür zu bezahlen. Darauf angesprochen, begab sich die Frau samt Diebesgut in Richtung Paradeplatz.

Eine hinzugerufene Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt konnte die junge Frau dort feststellen und anschließend festnehmen. Die gestohlenen Blumensträuße wurden im Anschluss wieder an die rechtmäßigen Besitzer übergeben.

Die 21-jährige Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell