Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Unbekannter beschädigt zwei Autos, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigte ein Unbekannter zwei in der Brunnenallee in Bad Wildungen parkende Autos. Die Polizei sucht Zeugen.

Der unbekannte Täter trat an einem Opel Astra beide Außenspiegel ab, zerkratzte das Auto im Bereich des Kofferraums und zerstach alle vier Reifen.

An einem Renault Clio zerstach der wahrscheinliche selbe Täter zwei Reifen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.700 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell