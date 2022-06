Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Autofahrer flüchtet nach Unfall in Gaxel

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am frühen Montagmorgen ein 17 Jahre alter Pedelecfahrer aus Vreden bei einem Verkehrsunfall auf einem Wirtschaftsweg (Verbindung zwischen der Bauerschaft Gaxel und der K 41) in Gaxel zu. In Höhe der Eschstraße, so der Jugendliche, sei der Fahrer eines schwarzen Pkws mit erhöhter Geschwindigkeit in die Kreuzung eingefahren und habe dabei auch die Kurve geschnitten. Aus diesem Grund habe er ausweichen müssen und sei dabei auf dem unbefestigten Bereich neben der Fahrbahn gestürzt. Der Autofahrer habe seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260. (fr)

