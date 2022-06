POL-BOR: Gescher - Einbruch in Bürocontainer

Rhede (ots) - Auf Metall abgesehen hatten es offensichtlich Diebe in Rhede: Aus einem Vorgarten an der Straße Friedland entwendeten die Täter eine Bronzefigur. Das Geschehen hat sich dort zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Samstag, 13.00 Uhr abgespielt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar ...

