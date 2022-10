Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Vorfahrt missachtet - 17000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Aus Richtung Weilheim befuhr am Freitag, 28.10.2022 gegen 15.20 Uhr ein 38 Jahre alter Mann mit seinem Alfa Romeo die K6556 und bog bei Waldhaus auf die B 500 in Richtung Häusern ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Tanklastzuges, welcher von links aus Richtung Waldshut angefahren kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Alfa entstand Sachschaden von rund 12000 Euro, am Lkw 5000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 500 musste zeitweise beidseitig gesperrt werden.

md/tb

