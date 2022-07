Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit Krankenfahrstuhl zu Fuß

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Samstag, 23. Juli gegen 14.15 Uhr wurde ein 78-jähriger Krankenfahrstuhlfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Warendorfer Straße/Pferdekamp leicht verletzt. Der 78-Jährige fuhr mit seinem Krankenfahrstuhl auf der Warendorfer Straße in westlicher Fahrtrichtung. Ein unbekannter Fahrradfahrer befuhr die Warendorfer Straße in östlicher Fahrtrichtung und beabsichtigte, nach links auf die Straße Pferdekamp abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte. Dieser ließ sein Fahrrad liegen und flüchtete zu Fuß in Richtung Römerstraße. Der Flüchtige ist ungefähr 50 Jahre alt und hat einen Vollbart. Er trug zur Tatzeit ein schwarzes Hemd und eine dunkle Hose. Er sprach an der Unfallörtlichkeit "russisch" und wirkte betrunken. Das Fahrrad wurde sichergestellt; der 78-jährige Krankenfahrstuhlfahrer will selbstständig einen Arzt aufsuchen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell