POL-HAM: Rollerfahrer stürzt bei Unfall

Hamm-Rhynern (ots) - Zwei Trickdiebe haben versucht, am Montag, 18. Juli, 18.40 Uhr, auf der Sönnernstraße eine Seniorin zu bestehlen. Einer der Männer klingelte an der Eingangstür und fragte die Hammerin nach einer Flasche Wasser. Die 92-Jährige übergab dem Unbekannten etwas zu trinken, doch kurze Zeit später bat er erneut um Wasser. Als die Seniorin in die Küche ging, um die Flasche aufzufüllen, bemerkte sie ...

