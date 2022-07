Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 92-Jährige schlägt Trickdiebe in die Flucht

Hamm-Rhynern (ots)

Zwei Trickdiebe haben versucht, am Montag, 18. Juli, 18.40 Uhr, auf der Sönnernstraße eine Seniorin zu bestehlen.

Einer der Männer klingelte an der Eingangstür und fragte die Hammerin nach einer Flasche Wasser. Die 92-Jährige übergab dem Unbekannten etwas zu trinken, doch kurze Zeit später bat er erneut um Wasser. Als die Seniorin in die Küche ging, um die Flasche aufzufüllen, bemerkte sie einen zweiten, unbekannten Mann in ihrem Hausflur.

Die 92-Jährige forderte ihn auf, sofort ihr Haus zu verlassen. Beide Täter flüchteten.

Es wurde nichts entwendet.

Nach Angaben der Seniorin ist einer der Männer geschätzt zwischen 30 und 40 Jahre alt, hat dunkle Haare und trug ein weißes T-Shirt sowie eine dunkle Hose.

Hinweise zu den Trickdieben werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen.(hr)

