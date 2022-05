Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Mehrere Personen prügeln auf einen 18-Jährigen in Hannover-Bemerode ein und verletzen ihn mit einem Messer - Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Hannover (ots)

In der Nacht zu Samstag, 07.05.2022, haben bislang unbekannte Täter auf einen 18-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle "Kronsberg" eingeschlagen und anschließend mit einem Messer verletzt. Die Täter flüchteten und fuhren mit Autos davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover- Döhren saß der 18-Jährige gegen 00:10 Uhr in der Straßenbahn der Linie 6 in Fahrtrichtung "Nordhafen". An der Stadtbahnhaltestelle "Kronsberg" kamen mehrere Jugendliche, beziehungsweise Heranwachsende, in die Straßenbahn, beleidigten, bedrohten, schlugen und zergelten den 18-Jährigen aus der Bahn. Die Täter ließen kurzfristig vom jungen Mann ab. Im weiteren Verlauf stach einer der Täter mit einem Messer auf den 18-Jährigen ein. Der junge Mann erlitt eine Stichverletzung an der Hand. Im Anschluss flüchteten die Personen zu einem dunklen VW und einem weißen Mercedes und fuhren in unbekannte Richtung davon. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam für eine weitere medizinische Behandlung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Rufnummer 0511 109-3617, zu melden. /bo

