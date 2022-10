Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Beim Zigarette anzünden Unfall verursacht

Freiburg (ots)

Leicht verletzt wurde am Samstag, 29.10.2022 gegen 19.20 Uhr eine 30 Jahre alte Frau bei einem Unfall auf der B 34. Diese befuhr die 30-Jährige mit ihrem Auto von Dogern herkommend in Fahrtrichtung Waldshuter Innenstadt. Während der Fahrt zündete sie sich nach eigenen Angaben eine Zigarette an. Dabei war sie einen kurzen Moment abgelenkt und kam auf die linke Fahrbahnseite. Daraufhin lenkte sie stark nach rechts und touchierte den Randstein der Fahrbahn. Das Fahrzeug drehte sich um seine eigene Achse und kollidierte weiter mit einem Geländer, welches durchbrochen wurde. Das Fahrzeug kam an der Spitze zu einer Böschung in Richtung Rhein zum Stehen. Der Renault der 30-Jährigen erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden von rund 5000 Euro.

