Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachbarn bemerken Einbrecher

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - Am Montagabend, 04.07.2022, wurden Anwohner in Stieghorst auf einen Einbrecher aufmerksam und informierten die anwesenden Hausbewohner.

Gegen 21:40 Uhr versuchte ein unbekannter Täter, in der Gleiwitzer Straße in einen Anbau eines Wohnhauses einzubrechen. Das Fenster, das er öffnen wollte, verfügte über eine Zusatzsicherung, so dass er die Fensterscheibe einschlug.

Das laute Splittern der Fensterscheibe bemerkten Nachbarn, die sich in die Richtung der Geräusche begaben. Der Einbrecher war allerdings bereits verschwunden. Die Zeugen verständigten die Anwohner, die den Einbruchsversuch in dem Nebengebäude nicht bemerkt hatten.

Die Polizei erinnert:

Eine gute Nachbarschaft ist ein wirksamer Schutz gegen Einbrecher. Deshalb ist es wichtig, wenn Sie beim Erkennen von Straftaten reagieren und sofort über den Notruf 110 die Polizei verständigen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell