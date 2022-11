PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vermisstenmeldung Bad Soden

Hofheim (ots)

Seit dem 18.11.2022, 14:00 Uhr wird die 83 jährige Erika Reuter aus Eschborn vremisst. Frau Reuter entfernte sich aus einer Arztpraxis in Bad Soden und ist derzeit unbekannten Aufenhalts. Frau Reuter ist dement und vermutlich in unbekannter Umgebung nicht orientiert. Frau Reuter hat eine kräftige Gestalt, rundes Gesicht, kurze graue Haare und trägt eine Brille. Zur Bekleidung ist nur eine lila Jacke mit schwarzem Muster bekannt. Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Polizei in Eschborn unter 06196-96950 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

