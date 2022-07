Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unter Drogeneinfluss

Soest (ots)

Am Dienstag, um 20:30 Uhr, wurde bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der B 475 ein 19-jähriger Soester mit seinem Pkw angehalten. Er gab zu Cannabis konsumiert zu haben und meinte dies wäre legal. Im Fahrzeug konnten die Beamten ein Tütchen Marihuana feststellen. Dem jungen Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Er wurde mit dem strikten Hinweis entlassen, dass er kein Fahrzeug führen dürfe bis er vollkommen ausgenüchtert sei. Um 22:20 Uhr traf eine Streifenbesatzung den jungen Soester am Lübecker Ring erneut. Diesmal war er auf einem E-Scooter unterwegs. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf THC und Amphetamine. Es wurde erneut eine Blutprobe entnommen und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Bleibt die Frage, ob sich der 19-Jährige anschließend an das Verbot gehalten hat. (lü)

