Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall mit Quad

Welver (ots)

Am Dienstag, gegen 11:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Ladestraße zu einem Unfall. Eine 38-jährige Frau aus Welver hatte ihr Quad auf dem Parkplatz abgestellt. Nach dem Einkauf wollte sie es starten. Das funktionierte zunächst nicht. Plötzlich machte das Quad nach ihren Angaben einen großen Satz nach vorne. Es prallte dort gegen einen geparkten Skoda. Dieser wurde durch den Aufprall nach hinten geschoben. Das Quad richtete sich auf und stand schließlich mit der Fahrzeugfront Richtung Himmel. Die Fahrerin fiel dabei herunter und wurde verletzt. Sie musste von einer RTW-Besatzung versorgt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (lü)

