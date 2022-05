Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Zwei Personen verletzt (19.05.2022)

Dauchingen (ots)

Einen Unfall hat eine Autofahrerin am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr auf der Landesstraße 423 zwischen VS-Schwenningen und Dauchingen verursacht. Eine 22-jährige Fiat 500 Fahrerin bog von der L 423 nach links auf die Zufahrt zur Bundesstraße 523 ab. Dabei stieß sie mit einem 52-jährigen VW Crafter Fahrer zusammen, der sich auf der L 423 im Gegenverkehr befand und in Richtung Schwenningen fuhr. Beim Zusammenstoß erlitt die Frau schwere, der Fahrer des VW leichte Verletzungen. Beide kamen mit Krankenwagen in eine Klinik. An den Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. Die Polizei musste die L 423 für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig sperren.

