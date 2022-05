Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Bagger löst Brandalarm aus (19.05.2022)

St. Georgen (ots)

Eine defekte Arbeitsmaschine hat am Donnerstag gegen 9.30 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz bei einer Firma auf der Industriestraße geführt. Ein Mitarbeiter fuhr mit einem Bagger in eine Halle mit leicht brennbarem Material, die durch Brandmelder gesichert ist. Ein Motorschaden an der Arbeitsmaschine führte zu einer starken Abgasentwicklung und löste einen Brandalarm aus. Ein Löschzug der Feuerwehr mit 18 Helfern musste nicht eingreifen, es entstand kein Schaden.

