POL-KN: (Tuttlingen) Unfall mit Blechschaden (19.05.2022)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ist es auf der Straße "Untere Vorstadt" zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von 6.000 Euro entstanden ist. Eine 60-Jährige war mit einem Audi A6 auf der zweispurigen Straße "Untere Vorstadt" auf dem rechten Fahrstreifen in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Straße "Hinterm Bild" wechselte die Audi-Fahrerin auf den linken Fahrstreifen und prallte mit einer 20-Jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen, die auf der linken Fahrspur in die gleiche Richtung fuhr. Die entstandenen Sachschäden schätzt die Polizei am Audi und am Mercedes auf eine Höhe von je 3.000 Euro.

