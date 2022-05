Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannter klaut Geldbeutel aus einem Auto- Zeugen gesucht (19.05.2022)

Wurmlingen (ots)

Ein Geldbeutel ist in der Nacht zum Donnerstag, im Zeitraum von Mittwoch, 21.30 Uhr, bis Donnerstag, 5.15 Uhr, aus einem im Ahornweg geparkten Ford Focus von einem unbekannten Dieb gestohlen worden. Das blaue Auto stand vor dem Anwesen Ahornweg 3. Der Unbekannte gelangte auf ungeklärte Art und Weise in den Innenraum des Wagens und klaute den Geldbeutel mit Dokumenten und Bargeld. Personen, die im angegebenen Zeitraum Beobachtungen im Ahornweg gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell