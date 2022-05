Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Marbach) Drogenfund (16.05.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Drogen hat die Polizei am Montag gegen 16 Uhr in einer Wohnanlage in VS-Marbach sichergestellt. Bei der routinemäßigen Überprüfung eines Feuerwehrlöschkastens fanden sich mehrere Verpackungen mit Marihuana und Haschisch, die Unbekannte dort deponierten. Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert von knapp 7.000 Euro. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Herkunft des Rauschgifts dauern an.

