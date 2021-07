Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Zwei Männer nach Unfall flüchtig - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (1. Juli 2021) gegen 17:55 Uhr sind auf der Kreuzung von Erkelenzer und Kimpler Straße zwei Pkw miteinander kollidiert. Das Auto einer 61-jährigen Krefelderin wurde dabei gegen eine Straßenlaterne geschleudert. Das andere Fahrzeug, ein schwarzer Mercedes, rutschte gegen ein geparktes Auto, die beiden Insassen ergriffen daraufhin zu Fuß die Flucht über ein angrenzendes Grundstück. Die 61-Jährige wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Ein Mann war 25 bis 30 Jahre alt und trug eine rote Sweatjacke. Vermutlich hat er am Steuer gesessen. Der andere Mann war rund 1,65 Meter groß und Anfang 30, hatte kurze dunkelblonde Haare und trug ein hellblaues oder graues T-Shirt. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (258)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell