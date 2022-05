Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsunfall fordert Leichtverletzte (19.05.2022)

Blumberg (ots)

Eine leichtverletzte Autofahrerin und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 27. Eine 38-jährige VW Passat Fahrerin fuhr auf der Landesstraße 185 und bog nach links auf die B 27 in Richtung Blumberg ab. Dabei stieß sie mit einem MAN Lastwagen eines 56-Jährigen zusammen, der auf der B 27 in Richtung Donaueschingen unterwegs war. Durch den Zusammenprall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Ihr VW hatte nach dem Zusammenstoß nur noch Schrottwert. Auch am Lastwagen entstand erheblicher Blechschaden, wodurch er nicht mehr fahrbereit war. Abschleppdienste holten beide Fahrzeuge ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell