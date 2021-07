Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Raubdelikt am Ossenbergweg - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Ossenbergweg kam es in der Nacht zu Samstag (Mitternacht) zu einem Raubdelikt. Die genaue Tatörtlichkeit liegt auf einem Weg, der vom Parkplatz an der Ludwig-Erhard-Allee in Richtung Ossenbergweg führt. Zwei Unbekannte schlugen einen 20-jährigen Recklinghäuser von hinten auf den Kopf. Der junge Mann ging daraufhin zu Boden. Die zwei bislang unbekannten Männer forderten ihn sodann auf, ihnen sein Geld auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam er sogleich nach. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung Bahnhof. Eine nähere Beschreibung der Personen ist nicht möglich. Der 20-Jährige war leicht verletzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell