POL-BI: Polizei Bielefeld beteiligt sich an Aktionswochenende "Riegel vor! Sicher ist sicherer."

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Vom 28.10.2022 bis zum 30.10.2022 findet parallel zum bundesweiten "Tag des Einbruchschutzes" der Einbruchschutzkampagne K-Einbruch ein landesweites Aktionswochenende gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl statt, an dem sich die Polizei Bielefeld beteiligt.

Am Freitag, 28.10.22, nimmt das Kriminalkommissariat 34 für Kriminalprävention und Opferschutz (KK 34) von 14 Uhr bis 18 Uhr mit einem Infostand am "Tag der Immobilie" im Foyer des Technischen Rathauses teil. Um 16:15 Uhr heißt es dort "Einbruchschutz? - Bei mir ist doch nichts zu holen!". In einem Vortrag des technischen Fachberaters Markus Herbort erfahren Sie, ob das wirklich so ist und wie Sie sich vor Einbrüchen schützen können.

Am Samstag, 29.10.22, wird seitens KK 34 eine telefonische Einbruchschutzberatung angeboten. Die Fachberater Andreas Westerburg und Markus Herbort werden in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr unter Tel. 0521/58372555 telefonisch erreichbar sein, Fragen beantworten und Termine zur Beratung vor Ort anbieten.

Am Sonntag, 30.10.22, zwischen 10 Uhr und 16 Uhr, können Sie die technischen Sicherheitsberater des KK 34 im Tierpark Olderdissen an einem Informationsstand antreffen. Die Fachberaterin Bianca Post wird zur Internetsicherheit und "Mach dein Passwort stark" informieren. Im Fokus steht hier die Router-Sicherheit mit Bezug auf Smart-Home-Anwendungen.

Lassen Sie sich von der Polizei kostenlos zum Einbruchschutz beraten!

Im September 2022 wurden der Polizei Bielefeld 26 Fälle des Wohnungseinbruchs bekannt. Im September 2021 waren es 17. Im 5-Jahres-Vergleich waren im September 2017 43 Fälle des Wohnungseinbruchsdiebstahls festgestellt geworden.

Sicherheitsbewusstes Verhalten und solide mechanische Sicherungstechnik stehen beim Einbruchschutz an erster Stelle und bieten dem Einbrecher Widerstand.

Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses/ Ihrer Wohnung durch den Einbau von geprüfter Sicherungstechnik. Gut gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln, kostet den Täter Zeit und verursacht Lärm.

Durch Aufmerksamkeit kann jede Bürgerin und jeder Bürger einen aktiven Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen leisten. Eine Kultur des Hinsehens und Handelns macht es den Einbrechern schwer. Wer seine Umgebung und Nachbarschaft im Auge behält, verdächtige Personen oder Geschehnisse wahrnimmt, sollte sofort die Polizei über Notruf 110 informieren.

Schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor!". Schützen Sie Ihr Eigentum, denn "Sicher ist sicherer."

