Polizei Bielefeld

POL-BI: Ein PKW schützt nicht vor Diebstahl

Bielefeld (ots)

KB / Bielefeld / Stieghorst - Am Montag, 24.10.2022, brachen unbekannte Täter in der Mittagszeit in Stieghorst einen PKW auf und entwendeten hieraus persönliche Gegenstände. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Aussage des 47-jährigen Bielefelders brachen unbekannte Täter am Montag, 24.10.2022, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr, in der Schneidemühler Straße seinen PKW der Marke Honda auf. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter persönliche Dokumente, Schlüssel und ein Nokia Klapphandy einer Mitfahrerin. Unter dem Diebesgut befindet sich auch eine EC-Karte, die im Anschluß von den Tätern missbräuchlich benutzt wurde.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld, Kriminalkommissariat 16, Tel.: 0521 /5450

