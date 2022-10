POL-BI: Erneuter Einbruch auf Baustelle

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte / Schildesche - Am Freitag, 21.10.2022, brachen unbekannte Täter tagsüber in ein Wohnhaus ein und ließen einen Rucksack zurück. Ein identischer Rucksack fiel zudem zuvor bei einem versuchten Einbruch am selben Tag auf. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 14:30 Uhr klingelten zwei Männer mehrfach an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Dompfaffweg, in Höhe der ...

