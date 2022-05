Polizei Mettmann

POL-ME: Monheimer Kindertag: Großer Andrang am Stand der Polizei - Monheim am Rhein - 2205147

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Hunderte Fotos am Polizeimotorrad oder vor dem "Streifenwagen", viele kleine Geschenke für Kinder und unzählige Gespräche mit echten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten: Am vergangenen Sonntag (22. Mai 2022) hat sich die Kreispolizeibehörde Mettmann mit mehreren Kolleginnen und Kollegen an einem Stand beim Monheimer Kindertag am Rheinbogen beteiligt und ganz bürgernah gezeigt.

Bei herrlichem Sonnenschein waren unzählige Besucherinnen und Besucher der Einladung zum 18. Kindertag gefolgt - so auch die Polizei, die zwischen dem Team der DLRG und dem Stand des Monheimer Ordnungsamtes auf dem Parkplatz hinter der Skateranlage "Stellung bezogen" hatte. Hier konnten die Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten dann gemeinsam mit ihrem Kindern, Enkeln, Nichten und Neffen nicht nur Fotos auf dem Polizeimotorrad oder dem Streifenwagen machen, sondern auch gleich ihre Fragen an die Polizei stellen oder auch mal das Blaulicht einschalten.

"Das absolute Highlight war sicherlich unser Polizeimotorrad. Unser Kollege hat dort in den sieben Stunden deutlich mehr als hundert Fotos mit sich und dem Krad machen lassen. Für uns war das ein guter Einstieg, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen", so der örtliche Bezirksdienstbeamte Dirk Kolb. In den Gesprächen ging es dann um Fragen der Verkehrssicherheit für Kinder, aber auch um aktuelle Betrugsmaschen zum Nachteil älterer Bürgerinnen und Bürger. "Für uns war die Veranstaltung ein voller Erfolg: Wir konnten einfach mal ohne polizeilichen Zwang und ohne ordnungsbehördlichen Grund mit den Menschen in Monheim am Rhein ganz freundlich ins Gespräch kommen - von daher hat unser Besuch beim Kindertag sicherlich dazu beigetragen, ein gutes Verhältnis zwischen Polizei und Kindern im Speziellen, aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern im Allgemeinen, zu pflegen", erklärte Dirk Kolb weiter.

Besonders erfreulich: "Auch viele eigene Kolleginnen und Kollegen nutzten das schöne Wetter, um uns mit den eigenen Kindern zu besuchen. Das war für uns ein tolles Zeichen und zeigt uns, dass es eine sehr gute Entscheidung war, dabei gewesen zu sein. Daher werden wir sicherlich nicht zum letzten Mal teilgenommen haben", so Dirk Kolb.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell