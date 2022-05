Polizei Mettmann

POL-ME: Waschmittel und Deo-Dose auf Herdplatte lösten kleinere Explosion aus - Mettmann - 2205142

Mettmann (ots)

Am Sonntag (22. Mai 2022) hat eine fahrlässig herbeigeführte Explosion in einem Mehrfamilienhaus am Angerapper Platz in Mettmann einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst.

Folgendes war geschehen:

Gegen 18:15 Uhr hatte laut eigenen Angaben eine Bewohnerin des viergeschossigen Hauses am Angerapper Platz ihre Herdplatte eingeschaltet, hierbei aber augenscheinlich das falsche Kochfeld ausgewählt. Hierbei kam es zur Entzündung einer Dose Deodorant sowie von Waschmittel, welches die junge Frau auf dem Cerankochfeld abgestellt hatte. Zudem ging auch das Ceranfeld zu Bruch.

Dabei kam es zu einer kleineren Explosion und einem lauten Knall, wobei durch die dabei entstandene Druckwelle gleich zwei Fenster der Wohnung zu Bruch gingen. Der Knall war so heftig, dass die Glasscherben in einem Radius von rund acht Metern vor das Haus geflogen waren.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Der Einsatz der Feuerwehr und der Polizei wurde von rund 100 Schaulustigen beobachtet, hierbei kam es allerdings zu keinen Störungen der Maßnahmen vor Ort.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell